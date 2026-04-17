Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:48 17.04.2026
В комитете Госдумы по охране здоровья дали рекомендации для аллергиков

РИА Новости: людям с аллергией на цветение нужно реже выходить утром на улицу

© Depositphotos.com / oksun70Мальчик угощает собаку мороженым
Мальчик угощает собаку мороженым - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© Depositphotos.com / oksun70
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Людям с аллергией на цветение рекомендуется ограничить пребывание на улице в утренние часы и в сухую ветреную погоду.
  • Доктор медицинских наук, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рекомендует принимать антигистаминные препараты по назначению врача, проводить ежедневную влажную уборку и использовать современные системы вентиляции с фильтрами или кондиционеры с функцией очистки воздуха.
  • Леонов отметил, что в России более четверти россиян — 27–30 % — имеют аллергические заболевания.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Людям с аллергией на цветение следует ограничить пребывание на улице в утренние часы и в сухую ветреную погоду, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
"Ограничьте пребывание на улице в утренние часы и в сухую ветреную погоду. Прогулки лучше планировать после дождя или вечером, когда уровень аллергенов снижается", - сказал Леонов.
Парламентарий отметил, что, по разным оценкам, в России более четверти россиян - 27-30% - имеют аллергические заболевания. По его словам, колоссальное число граждан каждый год подвержено дискомфорту в период цветения, что в особенности сказывается на личной и рабочей жизни.
"Принимайте антигистаминные препараты по назначению врача. Проводите ежедневную влажную уборку, регулярно пылесосьте, стирайте шторы, чехлы и постельное белье", - добавил он.
Леонов также посоветовал держать дома окна закрытыми, особенно в спальне, а для проветривания использовать современные системы вентиляции с фильтрами или кондиционеры с функцией очистки воздуха.
"Используйте очистители и увлажнители воздуха. Оптимальная влажность порядка 40-60% способствует оседанию пыльцы и снижает ее циркуляцию в воздухе. Знаю, насколько тяжело может быть аллергикам, но сезон цветения рано или поздно закончится. Поэтому берегите себя", - заключил он.
ОбществоРоссияСергей ЛеоновГосдума РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала