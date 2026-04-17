В комитете Госдумы по охране здоровья дали рекомендации для аллергиков

Краткий пересказ от РИА ИИ Людям с аллергией на цветение рекомендуется ограничить пребывание на улице в утренние часы и в сухую ветреную погоду.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Людям с аллергией на цветение следует ограничить пребывание на улице в утренние часы и в сухую ветреную погоду, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"Ограничьте пребывание на улице в утренние часы и в сухую ветреную погоду. Прогулки лучше планировать после дождя или вечером, когда уровень аллергенов снижается", - сказал Леонов.

Парламентарий отметил, что, по разным оценкам, в России более четверти россиян - 27-30% - имеют аллергические заболевания. По его словам, колоссальное число граждан каждый год подвержено дискомфорту в период цветения, что в особенности сказывается на личной и рабочей жизни.

"Принимайте антигистаминные препараты по назначению врача. Проводите ежедневную влажную уборку, регулярно пылесосьте, стирайте шторы, чехлы и постельное белье", - добавил он.

Леонов также посоветовал держать дома окна закрытыми, особенно в спальне, а для проветривания использовать современные системы вентиляции с фильтрами или кондиционеры с функцией очистки воздуха.