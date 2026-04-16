Рейтинг@Mail.ru
Офис Зеленского не указал его должность в трансляции из Нидерландов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 16.04.2026
Офис Зеленского не указал его должность в трансляции из Нидерландов

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Офис Владимира Зеленского не указал его должность в названии ролика с трансляцией совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.
  • Однако должность нидерландского премьера в названии ролика сохранили.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского не стал указывать его должность в трансляции совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, чья должность была прописана в названии ролика, заметили журналисты РИА Новости, следившие за трансляцией.
В четверг Зеленский провел совместную с Йеттеном пресс-конференцию в Нидерландах. Мероприятие транслировал официальный YouTube-канал офиса Зеленского, не указавший должность Зеленского в названии ролика, но сохранивший должность нидерландского премьера.
Ранее в четверг переводчик-синхронист, работавший с трансляцией совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена на официальном YouTube-канале офиса Зеленского, выругался матом по завершении мероприятия. Вскоре после завершения трансляции, ролик был удален с канала и загружен в отредактированном виде.
В миреНидерландыВладимир ЗеленскийРоб Йеттен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала