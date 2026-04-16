Офис Зеленского не указал его должность в трансляции из Нидерландов

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского не стал указывать его должность в трансляции совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, чья должность была прописана в названии ролика, заметили журналисты РИА Новости, следившие за трансляцией.

Ранее в четверг переводчик-синхронист, работавший с трансляцией совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена на официальном YouTube-канале офиса Зеленского, выругался матом по завершении мероприятия. Вскоре после завершения трансляции, ролик был удален с канала и загружен в отредактированном виде.