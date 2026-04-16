18:30 16.04.2026 (обновлено: 19:18 16.04.2026)
"За ненависть". Произошедшее с Зеленским ужаснуло депутата Рады

Дмитрук назвал вручение Зеленскому премии "Четыре свободы" насмешкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимиру Зеленскому вручили премию "Четыре свободы".
  • Депутат Верховной рады Артём Дмитрук считает, что премия "Четыре свободы", вручённая Зеленскому, больше похожа на насмешку.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Вручение Владимиру Зеленскому премии "Четыре свободы" больше похоже на насмешку, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Кто-то может подумать, что это просто какая-то шутка, или искусственный интеллект, или пропаганда придумала что-то против Зеленского, чтобы посмеяться. Но нет — это правда, это реально происходящее событие. <…> Свобода украинцев на сегодняшний день, по мнению постмайданной политики, <…>, должна выражаться исключительно в одном. Свобода украинцев должна выражаться в ненависти. В ненависти к России, к миру, к людям, которые созидают и творят. В ненависти, конечно же, к церкви и ко Христу", — написал он.
По словам Дмитрука, Зеленский для Европы является "наиболее удобным и эффективным главой той модели, которую сегодня реализуют на Украине", поэтому его поддержка будет продолжаться "ровно столько, сколько эта модель будет выполнять поставленные перед ней задачи".
Церемония награждения прошла в нидерландском Мидделбурге в четверг, Зеленскому ее вручил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен.
Премия "Четыре свободы" (Four Freedoms Award) — международная награда, связанная с идеями свободы слова, вероисповедания, свободы от нужды и страха, присуждается за вклад в защиту этих ценностей. Премию вручают ежегодно за приверженность принципам свободы и демократии, сформулированным президентом США Франклином Рузвельтом в 1941 году.
В миреРоссияЕвропаНидерландыВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукРоб ЙеттенВерховная Рада УкраиныУкраина
 
 
