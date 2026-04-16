МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский предлагает США защиту от Ирана, но сам не может обеспечить оборону столицы Украины, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
"Пока диктатор Зеленский говорит Ближнему Востоку и США, что может защитить их от Ирана, просмотрите на Киев. Россия ночью ударила по объектам производства дронов и складам оружия. Не самая лучшая реклама для "героя по найму", не так ли?" — написал он в соцсети Х.
В четверг Министерство обороны заявило, что армия России нанесла массированный удар возмездия по объектам украинского ОПК, задействованным в производстве крылатых ракет и беспилотников. В этот же день украинское издание "Страна.ua" сообщило, что небо над украинской столицей затянуло дымом от пожара, который произошел от взрывов.
Накануне издание Die Welt писало, что Владимир Зеленский хочет помочь Вашингтону с открытием Ормузского пролива.