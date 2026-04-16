В России будут иначе начислять зарплаты медработникам

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Оклад работников сферы здравоохранения должен составлять половину от общей суммы зарплаты без учета компенсационных выплат, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

С такой рекомендацией выступило правительство совместно с работодателями и профсоюзами. Она предполагает, что размер заработной платы при этом должен быть на уровне не ниже прошлогоднего дохода.

Кроме того, зарплату медицинских сотрудников, работающих во вредных или опасных условиях, следует повышать минимум на четыре процента от размера оклада, установленного для работы в нормальном режиме.