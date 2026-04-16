Бойцы "Запада" улучшили положение в зоне СВО за сутки

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским военным в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Гороховатка, Дружелюбовка, Новосергеевка, Сеньково, Студенок, Чернещина Харьковской области, Ильичовка, Красный Лиман и Маяки Донецкой Народной Республики.
"Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
