Бойцы "Запада" улучшили положение в зоне СВО за сутки

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским военным в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.