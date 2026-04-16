Посольство России прокомментировало поправки в закон о церквях в Эстонии

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Поправки в закон "О церквях и приходах" Эстонии идут вразрез с международными обязательствами Таллина, заявили РИА Новости в посольстве РФ.
"В 2025 году в рамках борьбы с "российским влиянием" парламент Эстонии принял изменения в закон "О церквях и приходах", направленные на разрыв канонических связей Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) с Московским патриархатом. При этом совместная инициатива правительства и депутатов уже дважды была отклонена президентом Аларом Карисом по причине ее несоответствия статье 40 Конституции", - заявили РИА Новости в посольстве России.
Там напомнили, что согласно этой статье Конституции, Эстония является светским государством, гарантирующим свободу вероисповедания.
"В настоящий момент спорные поправки находятся на рассмотрении Государственного суда, который должен вынести окончательный вердикт по существу вопроса к июлю сего года. Несмотря на отсутствие решения о соответствии инициативы национальному законодательству, она в любом случае идет вразрез с обязательствами, вытекающими из участия Эстонии в ряде международных договоров, в частности, Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года", - заявили в посольстве.