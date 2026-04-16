В детсадах Южно-Сахалинска выявили кишечную инфекцию

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 апр – РИА Новости. Случаи заболевания кишечной инфекцией выявлены в двух детских садах села Дальнего в пригороде Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

По данным пресс-службы, городской департамент образования выяснил, что в лабораторных исследованиях смывов в дошкольных образовательных учреждениях №56 и №57 инфекция не обнаружена.

"На весь период плановой промывки сетей в Дальнем ресурсоснабжающей организацией в детские сады, также как и к жилым домам, был организован подвоз воды", - говорится в сообщении мэрии.