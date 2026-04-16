ВТБ: предприниматели на 80% увеличили спрос на экспресс-гарантии

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Рост спроса на экспресс-гарантий среди малого и среднего бизнеса объясняется его активным участием в госзаказе, цифровизацией услуг и стремлением оптимизировать издержки, говорится в сообщении ВТБ.

По данным ВТБ, за первые два месяца 2026 года продажи экспресс-гарантий среднему и малому бизнесу выросли на 80% по количеству и на 33% по объему. С учетом востребованности продукта ВТБ запустил оформление экспресс-гарантий в мобильном приложении (16+).