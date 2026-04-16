ВСУ нанесли удар по Энергодару

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли артиллерийский удар по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару.
- В результате удара пострадал 47-летний мужчина, он госпитализирован в стабильном состоянии средней степени тяжести.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. ВСУ нанесли артиллерийский удар по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, пострадал местный житель, сообщил глава города Максим Пухов.
"Сегодня в результате очередного артиллерийского обстрела со стороны ВФУ в районе "ГРЭСовских дач" пострадал гражданский мужчина 47 лет", - написал Пухов в канале на платформе Мах.
По его словам, пострадавший госпитализирован.
"Состояние средней степени тяжести, стабильное", - отметил глава города.
Кадыров показал нейтрализацию трех боевиков ВСУ
Вчера, 17:19