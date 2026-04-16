В Белгородской области два человека пострадали от атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 16.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 16.04.2026 (обновлено: 14:47 16.04.2026)
В Белгородской области два человека пострадали от атаки украинских БПЛА

В Белгородской области 2 мирных жителя пострадали от атаки украинских БПЛА

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области два человека пострадали от атаки украинских БПЛА.
  • В селе Почаево Грайворонского округа мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения.
  • В селе Ясные Зори Белгородского округа женщина получила баротравму и осколочные ранения ног.
БЕЛГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Белгородском и Грайворонском округах Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Ранены два мирных жителя. В селе Почаево Грайворонского округа от удара вражеского дрона ранен мирный житель. В Грайворонской ЦРБ мужчине диагностировали минно-взрывную травму, проникающие осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги. Для дальнейшего лечения он доставляется в областную клиническую больницу", - написал Гладков в канале на платформе Мах.
Он добавил, что в городскую больницу №2 г. Белгорода самостоятельно обратилась женщина, пострадавшая утром в селе Ясные Зори Белгородского округа в результате атаки беспилотника на служебный автобус. Медики диагностировали у нее баротравму, множественные слепые осколочные ранения ног. В состоянии средней степени тяжести она госпитализирована в профильное отделение больницы, уточнил глава области.
Также, по данным губернатора, на территории одного из предприятий в Шебекино после атак дронов повреждены фасад, остекление административного здания и три легковых автомобиля. От ещё одного удара дрона посечены фасад, остекление и кровля объекта торговли, а также легковой автомобиль.
ВСУ потеряли до 145 боевиков в зоне действия "Севера"
Вчера, 12:23
 
