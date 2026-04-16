В Белгородской области два человека пострадали от атаки украинских БПЛА.

БЕЛГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Белгородском и Грайворонском округах Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Ранены два мирных жителя. В селе Почаево Грайворонского округа от удара вражеского дрона ранен мирный житель. В Грайворонской ЦРБ мужчине диагностировали минно-взрывную травму, проникающие осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги. Для дальнейшего лечения он доставляется в областную клиническую больницу", - написал Гладков в канале на платформе Мах

Он добавил, что в городскую больницу №2 г. Белгорода самостоятельно обратилась женщина, пострадавшая утром в селе Ясные Зори Белгородского округа в результате атаки беспилотника на служебный автобус. Медики диагностировали у нее баротравму, множественные слепые осколочные ранения ног. В состоянии средней степени тяжести она госпитализирована в профильное отделение больницы, уточнил глава области.