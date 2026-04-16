ВСУ за сутки 61 раз применили артиллерию по Курской области

КУРСК, 16 апр - РИА Новости. ВСУ 61 раз за прошедшие сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, сбито 37 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.