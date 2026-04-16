ВСУ за сутки 61 раз применили артиллерию по Курской области

КУРСК, 16 апр - РИА Новости. ВСУ 61 раз за прошедшие сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, сбито 37 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 15 апреля до 07.00 16 апреля сбито 37 вражеских беспилотников различного типа. 61 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. Три раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - сообщил Хинштейн на платформе Max.
Он добавил, что погибших и пострадавших нет.
"Разрушений инфраструктуры нет", - отметил глава региона.
22 июня 2022, 17:18