ВСУ экстренно перебрасывают несколько подразделений в Сумскую область

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. ВСУ срочно перебрасывают операторов дронов и мобилизованных в Сумскую область, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Пытаясь остановить продвижение наших войск, враг перебрасывает в Краснопольский район операторов ударных БПЛА 442-го об БпС и насильно мобилизованных солдат 122-й обр ТерО", — рассказал собеседник агентства.
Предполагается, что они усилят деморализованный личный состав 119-й отдельной бригады территориальной обороны и 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
В Сумской и Харьковской областях действуют бойцы "Севера". По данным Минобороны, за сутки противник потерял на этом участке фронта до 175 боевиков, бронетранспортер, 17 автомобилей и семь складов материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18