Источник: украинские пограничники набирают колумбийцев в ряды ВСУ

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Колумбийские наемники записываются в ряды ВСУ у украинских пограничников на польско-украинской границе, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.

"Наемники добираются до границы Польши Украины , где их принимают (в ряды ВСУ – ред.) в пограничных воинских частях", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что колумбийцы едут на польско-украинскую границу вслепую, без предварительных договоренностей с вербовщиками или представителями украинской стороны, потому что знают, что записаться в ВСУ можно прямо у украинских пограничников.

"Родственники пропавших колумбийцев рассказывают, что их близкие добираются до границы, записываются, их отвозят в воинские части для обучения, затем отправляют в зону боевых действий, а далее связь теряется", - поделился источник.

В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.