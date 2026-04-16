Источник: украинские пограничники набирают колумбийцев в ряды ВСУ

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Колумбийские наемники записываются в ряды ВСУ у украинских пограничников на польско-украинской границе, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.
Он отметил, что колумбийцы едут на польско-украинскую границу вслепую, без предварительных договоренностей с вербовщиками или представителями украинской стороны, потому что знают, что записаться в ВСУ можно прямо у украинских пограничников.
"Родственники пропавших колумбийцев рассказывают, что их близкие добираются до границы, записываются, их отвозят в воинские части для обучения, затем отправляют в зону боевых действий, а далее связь теряется", - поделился источник.
В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.