Рейтинг@Mail.ru
Бывший командир ВСУ вымогал деньги у военных
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:11 16.04.2026
Бывший командир ВСУ вымогал деньги у военных

РИА Новости: экс-командир ВСУ Глущенко вымогал деньги у военных

© REUTERS / Stringer
Украинские военные
© REUTERS / Stringer
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Бывший командир ВСУ Дмитрий Глущенко с позывным "Тор" ежемесячно вымогал деньги с солдат своего подразделения, угрожая им создать невыносимые условия службы и отправить на наиболее опасные участки фронта без обеспечения, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Бывший командир 4-го стрелкового батальона 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Дмитрий Глущенко, позывной "Тор", организовал коррупционную схему, в рамках которой командный состав батальона систематически вымогал денежные средства у рядового состава", - сказал собеседник агентства.
По его словам, деньги вымогались под угрозой создания невыносимых условий службы и отправки на наиболее опасные участки фронта без надлежащего обеспечения. Сумма ежемесячного откупа составляла около 115 долларов с каждого солдата батальона. После отстранения Глущенко дезертировал в попытке избежать уголовного наказания.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала