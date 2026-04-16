Бывший командир ВСУ вымогал деньги у военных

ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Бывший командир ВСУ Дмитрий Глущенко с позывным "Тор" ежемесячно вымогал деньги с солдат своего подразделения, угрожая им создать невыносимые условия службы и отправить на наиболее опасные участки фронта без обеспечения, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По его словам, деньги вымогались под угрозой создания невыносимых условий службы и отправки на наиболее опасные участки фронта без надлежащего обеспечения. Сумма ежемесячного откупа составляла около 115 долларов с каждого солдата батальона. После отстранения Глущенко дезертировал в попытке избежать уголовного наказания.