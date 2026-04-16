Сальдо раскрыл, как ВСУ пытаются удержаться у Антоновского моста

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ВСУ пытаются удерживаться в районе разрушенного Антоновского моста и острова Белогрудый в Херсонской области, но российские войска не отдают инициативу, противника давят в обоих направлениях, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.