Сальдо раскрыл, как ВСУ пытаются удержаться у Антоновского моста

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ВСУ пытаются удерживаться в районе разрушенного Антоновского моста и острова Белогрудый в Херсонской области, но российские войска не отдают инициативу, противника давят в обоих направлениях, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Российские войска ведут активные действия у Антоновского моста и острова Белогрудый. Я бы сказал так: противник пытается удерживаться за счёт постоянной переброски и огневой активности, но инициативу ему не отдают. Наши подразделения давят его и на мостовом направлении, и в островной зоне", - сказал Сальдо агентству.
Антоновский мост и остров Белогрудый являются ключевыми участками линии фронта, проходящей по Днепру в Херсонской области, сообщал ранее РИА Новости Сальдо.
Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. По данным начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.