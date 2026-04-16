Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд признал законным приговор россиянину, вступившему в ВСУ - РИА Новости, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 16.04.2026
Верховный суд признал законным приговор россиянину, вступившему в ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд признал законным приговор россиянину, добровольно вступившему в ВСУ и организацию "Правый сектор"*.
  • Алексей Сивохин с 2016 года участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ в Донбассе, позже получил гражданство Украины, а в 2022 году вернулся в Россию, где был задержан по подозрению в подготовке теракта.
  • Сивохина ранее приговорили к 10 годам за приготовление к совершению террористического акта, участие в деятельности экстремистской организации, а также за склонение, вербовку и вовлечение иных лиц в деятельность "Правого сектора"*; его защита обжаловала приговор, но Верховный суд не нашел оснований для отмены судебных решений.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор россиянину, добровольно вступившему в ВСУ и организацию "Правый сектор"*, сообщили в пресс-службе суда.
Там заявили, что Алексей Сивохин с 2016 года участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ в Донбассе, позже получил гражданство Украины. В 2022 году он вернулся в Россию, где был задержан по подозрению в подготовке теракта.
Задержание причастных к подготовке теракта в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
В Москве задержали трех человек за попытку совершения теракта
14 апреля, 09:49
Сивохин, уточнили в пресс-службе, планировал совершить поджог торгового центра с использованием зажигательной смеси, которую спрятал в лесополосе. Он же, будучи участником "Правого сектора"*, обсуждал план действий с другими членами этой организации. Кроме того, мужчина вербовал других заключенных в ряды экстремистов, находясь под арестом.
Сивохина ранее приговорили к 10 годам за приготовление к совершению террористического акта, участие в деятельности экстремистской организации, а также в склонение, вербовку и вовлечение иных лиц в деятельность "Правого сектора"*. Вину Сивохин не признал, его защита обжаловала приговор в ВС РФ, считая его незаконным.
«
"Коллегия по делам военнослужащих не нашла оснований для отмены судебных решений", - рассказали в пресс-службе.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Пленный рассказал о расстрелах солдат ВСУ за отказ идти на передовую
28 марта, 05:56
 
РоссияДонбассУкраинаПравый секторВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала