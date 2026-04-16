Верховный суд признал законным приговор россиянину, вступившему в ВСУ

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор россиянину, добровольно вступившему в ВСУ и организацию "Правый сектор"*, сообщили в пресс-службе суда.
Сивохин, уточнили в пресс-службе, планировал совершить поджог торгового центра с использованием зажигательной смеси, которую спрятал в лесополосе. Он же, будучи участником "Правого сектора"*, обсуждал план действий с другими членами этой организации. Кроме того, мужчина вербовал других заключенных в ряды экстремистов, находясь под арестом.
Сивохина ранее приговорили к 10 годам за приготовление к совершению террористического акта, участие в деятельности экстремистской организации, а также в склонение, вербовку и вовлечение иных лиц в деятельность "Правого сектора"*. Вину Сивохин не признал, его защита обжаловала приговор в ВС РФ, считая его незаконным.
"Коллегия по делам военнослужащих не нашла оснований для отмены судебных решений", - рассказали в пресс-службе.
* Запрещенная в России террористическая организация.