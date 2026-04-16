Атака на Иран не дала врачам из США прооперировать детей в Сирии и Ираке - РИА Новости, 16.04.2026
03:12 16.04.2026
Атака на Иран не дала врачам из США прооперировать детей в Сирии и Ираке

© AP Photo / Julio Cortez — Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Американские врачи из благотворительной организации Cardiac Alliance были вынуждены отменить поездки в Сирию и Ирак, где планировали проводить сложные операции детям, из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке после начала ударов США и Израиля по Ирану, сообщил РИА Новости руководитель медицинской группы, известный детский кардиохирург из США Билл Новик.
"Мы собирались отправиться в Сирию как раз тогда, когда 28 февраля разразилась эта нелепица между США, Израилем и Ираном. Наш самолет уже готовился вылететь из Стамбула", - рассказал Новик.
По его словам, прямо перед вылетом двигатели самолета заглушили, после чего пилот объявил о возвращении в аэропорт по соображениям безопасности. "Там мы и узнали о том, что произошло", - пояснил врач. После Сирии американская бригада собиралась отправиться в Ирак во второй половине марта, однако и эту поездку также пришлось отменить.
"Трудно оперировать детей, когда вокруг падают бомбы", - отметил Новик, напомнив, что сам работал в Белграде во время натовских бомбардировок в 1999 году.
Собеседник не уточнил, сколько именно детей врачи собирались прооперировать на этот раз в Сирии и Ираке, однако обычно за одну такую поездку Cardiac Alliance проводит более десяти операций повышенной сложности. В январе Новик, в частности, рассказывал РИА Новости о планах провести в Сирии 15 операций.
"Мне только что позвонили коллеги из Ирака и попросили приехать с 10 по 23 мая. Но я не знаю, что будет происходить в регионе", - признался он.
В Cardiac Alliance работают специалисты из разных стран. Группа занимается проведением сложных операций на сердце у детей в разных частях мира, в том числе в горячих точках — в Ливии, Ливане, Ираке и Демократической Республике Конго.
