Врач назвал возможные причины ухудшения памяти

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Проблемы со сном, недостаток витамина B12 и железа, а также прием определенных лекарств могут стать причиной ухудшения памяти, сообщил информационному порталу РИАМО врач–эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Никита Гурьянов.
"Одной из самых недооцененных причин ухудшения памяти остается синдром обструктивного апноэ сна. Человек может спать положенные восемь часов, но при этом десятки раз за ночь его дыхание кратковременно останавливается, а мозг переживает эпизоды гипоксии. В результате фазы глубокого сна, которые нужны для восстановления и нормальной фиксации информации, просто не формируются. Утром человек чувствует разбитость, днем жалуется на туман в голове, но редко связывает это с храпом и качеством сна", - сказал он.
Кроме того, проблемы со памятью могут возникнуть из-за нехватки витамина B12. Она вызывает замедление проведение нервных импульсов и отражаться не только на общем самочувствии, но и на памяти. Помимо этого, слабость, утомляемость и трудности с концентрацией может вызывать и скрытый дефицит железа. Также на мышление влияют гормоны щитовидной железы.
Отмечается, что неочевидной причиной ухудшения памяти может стать прием лекарств с антихолинергическим эффектом, так как такие препараты могут угнетать когнитивные функции, и человек начинает воспринимать заторможенность и забывчивость как естественное проявление возраста. К таким лекарствам относятся часть антигистаминных препаратов, миорелаксантов, бензодиазепинов и некоторых успокоительных средств.
"При этом сама по себе забывчивость еще не всегда говорит о болезни. Настораживать должно ее нарастание и влияние на повседневную жизнь: если человеку становится труднее работать, он забывает о важных событиях, путается в знакомых маршрутах, хуже ориентируется во времени или пространстве, это уже повод не откладывать обследование", - добавил Гурьянов.
Он также подчеркнул, что следует обратить внимание на наличие апатии, раздражительности, а также на потерю интереса к привычным занятиям, потому что иногда снижение памяти оказывается маской депрессии. По его словам, в таких случаях стоит начинать обследования не с МРТ, а с исключения обратимых причин.
"Ухудшение памяти далеко не всегда означает необратимые возрастные изменения. Иногда это симптом, который еще можно скорректировать, если вовремя понять, что именно мешает мозгу работать нормально", - подытожил врач.