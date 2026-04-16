Рейтинг@Mail.ru
Врач назвал возможные причины ухудшения памяти - РИА Новости, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 16.04.2026
Врач назвал возможные причины ухудшения памяти

Врач Гурьянов: проблемы со сном могут стать причиной ухудшения памяти

Мужчина сидит на кровати. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проблемы со сном, недостаток витамина B12 и железа, а также прием некоторых лекарств могут быть причинами ухудшения памяти.
  • Забывчивость не всегда говорит о болезни, но нарастание проблем с памятью и их влияние на повседневную жизнь — повод для обследования.
  • Ухудшение памяти не всегда означает необратимые возрастные изменения, иногда это симптом, который можно скорректировать.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Проблемы со сном, недостаток витамина B12 и железа, а также прием определенных лекарств могут стать причиной ухудшения памяти, сообщил информационному порталу РИАМО врач–эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Никита Гурьянов.
«
"Одной из самых недооцененных причин ухудшения памяти остается синдром обструктивного апноэ сна. Человек может спать положенные восемь часов, но при этом десятки раз за ночь его дыхание кратковременно останавливается, а мозг переживает эпизоды гипоксии. В результате фазы глубокого сна, которые нужны для восстановления и нормальной фиксации информации, просто не формируются. Утром человек чувствует разбитость, днем жалуется на туман в голове, но редко связывает это с храпом и качеством сна", - сказал он.
Кроме того, проблемы со памятью могут возникнуть из-за нехватки витамина B12. Она вызывает замедление проведение нервных импульсов и отражаться не только на общем самочувствии, но и на памяти. Помимо этого, слабость, утомляемость и трудности с концентрацией может вызывать и скрытый дефицит железа. Также на мышление влияют гормоны щитовидной железы.
Отмечается, что неочевидной причиной ухудшения памяти может стать прием лекарств с антихолинергическим эффектом, так как такие препараты могут угнетать когнитивные функции, и человек начинает воспринимать заторможенность и забывчивость как естественное проявление возраста. К таким лекарствам относятся часть антигистаминных препаратов, миорелаксантов, бензодиазепинов и некоторых успокоительных средств.
«
"При этом сама по себе забывчивость еще не всегда говорит о болезни. Настораживать должно ее нарастание и влияние на повседневную жизнь: если человеку становится труднее работать, он забывает о важных событиях, путается в знакомых маршрутах, хуже ориентируется во времени или пространстве, это уже повод не откладывать обследование", - добавил Гурьянов.
Он также подчеркнул, что следует обратить внимание на наличие апатии, раздражительности, а также на потерю интереса к привычным занятиям, потому что иногда снижение памяти оказывается маской депрессии. По его словам, в таких случаях стоит начинать обследования не с МРТ, а с исключения обратимых причин.
«
"Ухудшение памяти далеко не всегда означает необратимые возрастные изменения. Иногда это симптом, который еще можно скорректировать, если вовремя понять, что именно мешает мозгу работать нормально", - подытожил врач.
Обществоневролог
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала