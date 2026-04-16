Покупателям в России могут дать право возвращать товар любым способом
Покупателям в России могут дать право возвращать товар любым способом

Терминал оплаты банковскими картами. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российских потребителей планируют наделить правом возвращать не подошедший товар, приобретенный на цифровой платформе, любым способом, в том числе и онлайн, следует из проекта Роспотребнадзора к федеральному закону, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, согласно документу, продавец на онлайн-платформах обязан разместить в публичном доступе информацию о праве потребителя на возврат товара надлежащего качества любым по усмотрению потребителя способом.
"Дистанционно, в том числе посредством услуг перевозчика или организации связи, или указанным продавцом при продаже товара, а также по запросу потребителя, обеспечивающим возможность проверки состояния возвращаемого товара при его получении продавцом", - следует из проекта.
Уточняется, что магазин будет иметь возможность проверить состояние возвращенного товара. При этом расходы, связанные с доставкой продавцу вещи, несет потребитель.
Изменения могут вступить в силу 1 октября 2026 года.
Чемпионат России по гиревому спорту - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Аналитики назвали самые популярные спортивные товары у россиян в январе
16 февраля, 08:11
 
