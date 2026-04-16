Россиянка Воробьева завоевала бронзу чемпионата Европы по дзюдо

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россиянка Марина Воробьева завоевала бронзу чемпионата Европы по дзюдо в Тбилиси.
В четверг в схватке за бронзовую награду в весовой категории до 48 кг Воробьева нанесла поражение испанке Еве Перез Солер.
Воробьева - призер двух этапов "Мирового тура".
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. В Тбилиси россияне выступают с флагом и гимном.