Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
15:15 16.04.2026
Россиянка Воробьева завоевала бронзу чемпионата Европы по дзюдо в Тбилиси

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкМарина Воробьева на соревнованиях по дзюдо
Марина Воробьева на соревнованиях по дзюдо - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Марина Воробьева на соревнованиях по дзюдо. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россиянка Марина Воробьева завоевала бронзу чемпионата Европы по дзюдо в Тбилиси.
В четверг в схватке за бронзовую награду в весовой категории до 48 кг Воробьева нанесла поражение испанке Еве Перез Солер.
Воробьева - призер двух этапов "Мирового тура".
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. В Тбилиси россияне выступают с флагом и гимном.
ЕдиноборстваСпортТбилиси
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    17.04 13:30
    Т. Махач
    А. Рублев
  • Футбол
    17.04 15:00
    Енисей
    ФK Челябинск
  • Хоккей
    17.04 17:00
    Металлург Мг
    Торпедо НН
  • Теннис
    17.04 18:00
    И. Швентек
    М. Андреева
  • Футбол
    17.04 18:00
    Торпедо
    КАМАЗ
  • Футбол
    17.04 19:30
    Ростов
    Сочи
  • Футбол
    17.04 19:30
    Сассуоло
    Комо
  • Футбол
    17.04 21:45
    Интер М
    Кальяри
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала