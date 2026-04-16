Рейтинг@Mail.ru
Минздрав назвал вирусы, которыми можно заразиться через воду
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:58 16.04.2026
Минздрав назвал вирусы, которыми можно заразиться через воду

РИА Новости: через некипяченую воду можно заразиться ротовирусом и гепатитом А

© iStock.com / vovashevchukВода из-под крана
Вода из-под крана - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© iStock.com / vovashevchuk
Вода из-под крана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Потребление некипяченой водопроводной воды может привести к попаданию в организм человека ротавирусов, норовирусов, вирусов гепатита А, рассказал журналистам главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Роман Полибин.
"При потреблении некипяченой водопроводной воды в организм попадают различные вирусы (ротавирусы, норовирусы, вирусы гепатита А), бактерии (шигелл, патогенные штаммы кишечной палочки) и паразитарные агенты", - сказал эксперт.
Он добавил, что инфицирование через воду способно приводить к развитию кишечных инфекций с нарушением стула, рвотой, лихорадкой и быстрым развитием обезвоживания. Это особенно опасно для детей и лиц старшего возраст.
"При появлении жидкого стула три и более раз в сутки, рвоты, болей в животе или повышения температуры тела необходимо в кратчайшие сроки обратиться за медицинской помощью, поскольку самостоятельное применение противодиарейных препаратов без консультации врача опасно для здоровья", - заключил Полибин.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Минздрав сформировал новый перечень стратегически значимых лекарств
14 апреля, 04:19
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала