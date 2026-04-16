Юрист объяснила, когда банк может не выдать вклад - РИА Новости, 16.04.2026
02:17 16.04.2026
Юрист объяснила, когда банк может не выдать вклад

Надпись "Вклады" в отделении банка. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Банк не вправе просто так отказать вкладчику в выдаче денег, но закон предусматривает исключения. О том, в каких случаях кредитная организация может законно не отдать вклад, агентству “Прайм” рассказала директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.
"Таким образом, банк может законно не выдать деньги со вклада в трех базовых случаях: если на деньги наложен арест или уже идет взыскание, если клиент не прошел обязательную идентификацию, либо если операция остановлена по 115-ФЗ как подозрительная. Во всех остальных ситуациях действует общее правило статьи 837 ГК РФ: вклад гражданину должен быть выдан по первому требованию", — пояснила Яковлева.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Вкладчикам объяснили, когда выгодно закрыть депозит и открыть новый
8 апреля, 03:18
Первый случай — арест счета или обращение взыскания по исполнительному документу. Второй — невозможность идентифицировать клиента (например, просроченный паспорт). Третий — подозрение в легализации доходов по 115-ФЗ: здесь важен не размер суммы, а подозрительный характер операции.
Кроме того, с апреля 2026 года действуют валютные ограничения ЦБ: наличными можно получить не более 10 тысяч долларов в одном банке, остальное выдадут в рублях. Формально это не отказ, но важно знать о таком порядке.
Знак процента на витрине - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Вкладчиков предупредили, кому стоит закрыть накопительный счет
7 апреля, 03:10
 
