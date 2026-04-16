Армавир, Пенза и Благовещенск лидируют по динамике инвестиций в проекты ГЧП

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Наилучшую динамику по притоку инвестиций в проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) по итогам 2025 года показали Армавир, Пенза и Благовещенск, сообщил РИА Новости главный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор национального центра РАЗВИВАЙ.РФ Андрей Самохин.

Аналитику активности городов и муниципальных образований в формировании среды и реализации ГЧП-проектов формирует национальный центр РАЗВИВАЙ.РФ (группа ВЭБ).

"Города активно осваивают инструментарий привлечения инвестиций в инфраструктуру через партнерство с бизнесом. Пенза поднялась сразу на 102 позиции — до 51 места, модернизируя систему водоснабжения и водоотведения по проекту ГЧП на 16,6 миллиарда рублей. Армавир преодолел 13 позиций и занял шестое место с проектом в сфере ЖКХ с объемом финансирования на 29 миллиардов рублей, а Благовещенск поднялся с 13 на 8 место с инвестированием 3,4 миллиарда рублей в реконструкцию городского парка", — сказал Самохин.

В число лидеров по динамике также вошли города, улучшившие институциональные условия для ГЧП. Так, Димитровград поднялся в рейтинге с 57 на 75 место. Здесь закреплены кураторы и руководители муниципальных проектов ГЧП, а также продлены льготы по земельному налогу для концессионеров. Норильск улучшил позиции (со 123 на 90 место). В городе утверждена дорожная карта комплексного плана развития до 2035 года с включением механизмов ГЧВ, согласованная с министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Национальный центр РАЗВИВАЙ.РФ анализирует активность городов в реализации проектов государственно-частного взаимодействия. По итогам 2025 года исследование охватило более 270 городов и муниципалитетов. Эксперты учитывали институциональную среду, опыт городов в реализации проектов, а также новые соглашения и расширение отраслевого профиля. В анализ входят инфраструктурные проекты в транспорте, ЖКХ и социальной сфере с инвестициями более 1 миллиона рублей и сроком реализации от трех лет. Параметры Индекса РАЗВИВАЙ.РФ синхронизированы с рейтингом качества жизни АСИ, что позволяет получать сопоставимые данные по регионам и муниципалитетам.