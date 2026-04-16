Бывший узник немецкого концлагеря вновь пытается получить аттестат зрелости

ВАРШАВА, 16 апр - РИА Новости. Бывший узник немецкого концлагеря Юцеф Перуга в очередной раз пытается получить аттестат зрелости в Польше, сообщает издание Onet

Для получения аттестата зрелости выпускники средних учебных заведений в Польше имеют право централизованно сдать несколько экзаменов – так называемую "матуру". Обязательными предметами являются польский язык, иностранный язык и математика. Успешная сдача "матуры" дает право на дальнейшее поступление в университет на конкурсных основаниях.

"Юзеф Перуга, самый старший матужист в Польше, не отказывается от своей мечты. В мае он снова будет сдавать экзамены на аттестат зрелости", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в прошлом году ему не удалось успешно сдать экзамены во второй раз. Тогда он заявил, что больше не будет предпринимать попыток.

Однако теперь он передумал. "Я приступлю к "матуре" в третий раз, и теперь я надеюсь, что уже сдам ее", - цитирует Onet пенсионера.

Сдавать экзамен Перуга будет в одной из школ Нижней Силезии. Перед экзаменом ему даже предложил поддержку местный пастор.

Пенсионер признался, что не смог найти репетитора для подготовки к экзамену.

"Я обошел весь Калиш, но никто не хотел меня принять. Говорили, что у них уже все места заняты", - рассказал он.

Перуга, по его словам, не пользовался электронными устройствами, такими как планшет и смартфон. В библиотеке он брал напрокат книги и учебники. Для изучения немецкого языка он использовал одолженные у знакомых кассеты. А поскольку раньше он работал в Нижней Силезии, у него уже был некоторый опыт общения на этом языке.