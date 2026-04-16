Рейтинг@Mail.ru
Бывший узник немецкого концлагеря вновь пытается получить аттестат зрелости - РИА Новости, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:59 16.04.2026
Бывший узник немецкого концлагеря вновь пытается получить аттестат зрелости

Onet: бывший узник концлагеря вновь пытается получить аттестат зрелости в Польше

© Flickr / Lukas PlewniaФлаги: Польши, ЕС и НАТО
Флаги: Польши, ЕС и НАТО - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© Flickr / Lukas Plewnia
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 16 апр - РИА Новости. Бывший узник немецкого концлагеря Юцеф Перуга в очередной раз пытается получить аттестат зрелости в Польше, сообщает издание Onet.
Для получения аттестата зрелости выпускники средних учебных заведений в Польше имеют право централизованно сдать несколько экзаменов – так называемую "матуру". Обязательными предметами являются польский язык, иностранный язык и математика. Успешная сдача "матуры" дает право на дальнейшее поступление в университет на конкурсных основаниях.
"Юзеф Перуга, самый старший матужист в Польше, не отказывается от своей мечты. В мае он снова будет сдавать экзамены на аттестат зрелости", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в прошлом году ему не удалось успешно сдать экзамены во второй раз. Тогда он заявил, что больше не будет предпринимать попыток.
Однако теперь он передумал. "Я приступлю к "матуре" в третий раз, и теперь я надеюсь, что уже сдам ее", - цитирует Onet пенсионера.
Сдавать экзамен Перуга будет в одной из школ Нижней Силезии. Перед экзаменом ему даже предложил поддержку местный пастор.
Пенсионер признался, что не смог найти репетитора для подготовки к экзамену.
"Я обошел весь Калиш, но никто не хотел меня принять. Говорили, что у них уже все места заняты", - рассказал он.
Перуга, по его словам, не пользовался электронными устройствами, такими как планшет и смартфон. В библиотеке он брал напрокат книги и учебники. Для изучения немецкого языка он использовал одолженные у знакомых кассеты. А поскольку раньше он работал в Нижней Силезии, у него уже был некоторый опыт общения на этом языке.
Перуга родился в 1939 году и в детстве попал в немецкий лагерь в Лодзи. После войны поселился в Калише, где окончил техникум. В течение многих лет он работал слесарем, водителем автобуса, а также на производстве ковров.
В миреПольшаЛодзь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала