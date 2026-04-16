Ученый рассказал, почему нельзя кормить уток хлебом

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уток нельзя кормить свежим белым хлебом, поскольку выпечка может застрять в пищеводе и привести к гибели птицы, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов.

"Уток нельзя кормить свежим белым хлебом, потому что в нем много клейковины. Известны случаи, когда птицы погибали из-за того, что у них комок хлеба застревает в пищеводе. Ржаной и плесневелый хлеб тоже давать не рекомендуется", - рассказал Квартальнов.