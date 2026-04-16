Ущерб по делу основателя "Русагро" Мошковича превысил 86 миллиардов рублей

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Ущерб по уголовному делу основателя "Русагро" Вадима Мошковича и бывшего гендиректора Максима Басова превысил 86 миллиардов рублей, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.
"Расследованием установлено, что Мошкович, Басов и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период с августа 2018 г. по 03.10.2018...путем обмана (получили - ред.) права на чужое имущество в виде права собственности на ценные бумаги - 1020 обыкновенных акций компании QUARTLINK HOLDING LIMITED (Квартлирк холдинг лимитед), принадлежащих компаний SOLPRO INVESTMENTS LTD (Солпро Инвестментс лтд), общей рыночной стоимостью 50 миллиардов 85 миллионов 337 тысяч 474 рублей 46 копеек, причинив Бурову В.Ю. и компании Солпро инвестмент лтд материальный ущерб на указанную сумму", – говорится в материалах.
В материалах также указывается, что Мошкович и Басов совершили преднамеренное банкротство 21 организации, чем причинили ущерб на сумму 7 миллиардов 406 миллионов рублей отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Саратовской области.
Кроме того, завладели и распорядились технологическим оборудованием по производству масложировой продукции группы компаний "Солнечные продукты" на сумму 28 миллиардов и 671 миллион рублей.
Таким образом, общий ущерб по делу составил 86 миллиардов 163 миллиона 737 тысяч 312 рублей 58 копеек.
Мошкович и Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Дело было возбуждено после заявления бенефициара "Солнечные продукты" Владислава Бурова. Он указывал, что "представители ГК "Русагро" под предлогом инвестирования" заключили с учредителем холдинга "Солнечные продукты" договор купли-продажи 85% акций холдинга по номинальной стоимости, а также договор переуступки прав требования, однако не исполнили свои обязательства, но завладели активами холдинга, которыми распорядились по своему усмотрению.
Вместе с тем, в мае 2025 года Мошковичу было предъявлено обвинение в даче взятки экс-заместителю главы Тамбовской области Сергею Иванову. Следствие указывало, что бизнесмен передал бывшему вице-губернатору ружье якобы в качестве подарка, однако защита Мошковича опровергла в суде данные сведения.
Оба дела объединены в одно производство.