Рейтинг@Mail.ru
Ущерб по делу основателя "Русагро" Мошковича превысил 86 миллиардов рублей - РИА Новости, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:39 16.04.2026
Ущерб по делу основателя "Русагро" Мошковича превысил 86 миллиардов рублей

РИА Новости: ущерб по делу Мошковича превысил 86 миллиардов рублей

Вадим Мошкович в суде
Вадим Мошкович в суде - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вадим Мошкович в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Ущерб по уголовному делу основателя "Русагро" Вадима Мошковича и бывшего гендиректора Максима Басова превысил 86 миллиардов рублей, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.
"Расследованием установлено, что Мошкович, Басов и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период с августа 2018 г. по 03.10.2018...путем обмана (получили - ред.) права на чужое имущество в виде права собственности на ценные бумаги - 1020 обыкновенных акций компании QUARTLINK HOLDING LIMITED (Квартлирк холдинг лимитед), принадлежащих компаний SOLPRO INVESTMENTS LTD (Солпро Инвестментс лтд), общей рыночной стоимостью 50 миллиардов 85 миллионов 337 тысяч 474 рублей 46 копеек, причинив Бурову В.Ю. и компании Солпро инвестмент лтд материальный ущерб на указанную сумму", – говорится в материалах.
Вадим Мошкович - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Суд продлил арест основателю "Русагро"
18 февраля, 15:27
В материалах также указывается, что Мошкович и Басов совершили преднамеренное банкротство 21 организации, чем причинили ущерб на сумму 7 миллиардов 406 миллионов рублей отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Саратовской области.
Кроме того, завладели и распорядились технологическим оборудованием по производству масложировой продукции группы компаний "Солнечные продукты" на сумму 28 миллиардов и 671 миллион рублей.
Таким образом, общий ущерб по делу составил 86 миллиардов 163 миллиона 737 тысяч 312 рублей 58 копеек.
Демонтаж севшего на мель танкер Волгонефть-239 в Краснодарской крае - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Суд на Кубани подтвердил сумму ущерба по делу о ЧС с танкерами
19 марта, 15:56
Мошкович и Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Дело было возбуждено после заявления бенефициара "Солнечные продукты" Владислава Бурова. Он указывал, что "представители ГК "Русагро" под предлогом инвестирования" заключили с учредителем холдинга "Солнечные продукты" договор купли-продажи 85% акций холдинга по номинальной стоимости, а также договор переуступки прав требования, однако не исполнили свои обязательства, но завладели активами холдинга, которыми распорядились по своему усмотрению.
Вместе с тем, в мае 2025 года Мошковичу было предъявлено обвинение в даче взятки экс-заместителю главы Тамбовской области Сергею Иванову. Следствие указывало, что бизнесмен передал бывшему вице-губернатору ружье якобы в качестве подарка, однако защита Мошковича опровергла в суде данные сведения.
Оба дела объединены в одно производство.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
СК оценил ущерб по делу о мошенничестве экс-чиновников мэрии Сургута
9 февраля, 17:26
 
РоссияСаратовская областьТамбовская областьВадим МошковичСолнечные продуктыРусагро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала