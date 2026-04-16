Украина не готова к вступлению в ЕС, заявил Фицо

Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС.

БРАТИСЛАВА, 16 апр - РИА Новости. Украина при вступление в Европейский союз не может обогнать более подготовленные к этому страны, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Албания, "Нельзя обогнать при вступлении в Европейский союз другие страны, которые подготовлены значительно лучше, чем Украина . У нас есть Сербия Черногория , которые делают все, чтобы осуществлять реформы и соответствовать условиям для вступления в Европейский союз. Будем честны, Украина совершенно не готова к вступлению в Европейский союз", - сказал Фицо в ходе встречи со студентами, запись которой опубликована YouTube-канале словацкого правительства в четверг.

Он напомнил, что поддерживает амбиции Украины вступить в Европейский союз при условии выполнения всех необходимых условий.

"Но неподготовленная страна (в Европейском союзе - ред.) может привести к фатальным последствиям для всех", - заключил словацкий премьер.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией . Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева