Рейтинг@Mail.ru
Украина не готова к вступлению в ЕС, заявил Фицо
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:31 16.04.2026
Украина не готова к вступлению в ЕС, заявил Фицо

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 16 апр - РИА Новости. Украина при вступление в Европейский союз не может обогнать более подготовленные к этому страны, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Нельзя обогнать при вступлении в Европейский союз другие страны, которые подготовлены значительно лучше, чем Украина. У нас есть Сербия, Албания, Черногория, которые делают все, чтобы осуществлять реформы и соответствовать условиям для вступления в Европейский союз. Будем честны, Украина совершенно не готова к вступлению в Европейский союз", - сказал Фицо в ходе встречи со студентами, запись которой опубликована YouTube-канале словацкого правительства в четверг.
Он напомнил, что поддерживает амбиции Украины вступить в Европейский союз при условии выполнения всех необходимых условий.
"Но неподготовленная страна (в Европейском союзе - ред.) может привести к фатальным последствиям для всех", - заключил словацкий премьер.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
В миреУкраинаСербияЧерногорияРоберт ФицоДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала