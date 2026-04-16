Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина не готова к вступлению в Европейский союз, заявил Фицо
- ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата в интеграционное объединение в июне 2022 года, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении.
- Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС.
БРАТИСЛАВА, 16 апр - РИА Новости. Украина при вступление в Европейский союз не может обогнать более подготовленные к этому страны, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Нельзя обогнать при вступлении в Европейский союз другие страны, которые подготовлены значительно лучше, чем Украина. У нас есть Сербия, Албания, Черногория, которые делают все, чтобы осуществлять реформы и соответствовать условиям для вступления в Европейский союз. Будем честны, Украина совершенно не готова к вступлению в Европейский союз", - сказал Фицо в ходе встречи со студентами, запись которой опубликована YouTube-канале словацкого правительства в четверг.
Он напомнил, что поддерживает амбиции Украины вступить в Европейский союз при условии выполнения всех необходимых условий.
"Но неподготовленная страна (в Европейском союзе - ред.) может привести к фатальным последствиям для всех", - заключил словацкий премьер.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
