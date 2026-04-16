Украина не готова вступить в ЕС, признали в Раде
22:27 16.04.2026
Украина не готова вступить в ЕС, признали в Раде

Депутат Рады Кучеренко: Украина не готова вступить в Евросоюз

  • Украина не готова вступить в Евросоюз, признал депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.
  • По словам Кучеренко, у Украины остается масса проблем в различных сферах, что является показателем провала необходимых для вступления в ЕС реформ.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Украина не готова вступить в Евросоюз, признал депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.
"На сегодня, давайте честно говорить, мы не готовы взять на себя все их правила игры и стать полноценными членами Евросоюза", - заявил Кучеренко в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".
По словам депутата, у Украины остается масса проблем в энергетике, коммунальной сфере, корпоративном управлении, управлении городами, и прозрачности бюджетов, которые являются ярким показателем провала реформ, необходимых для вступления в блок.
Ранее вице-премьер, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не допустит ускоренного принятия Украины в Европейский союз.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
