Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина и Нидерланды подписали соглашение о совместном производстве БПЛА.
- Это первый договор в "Соглашении о дронах", Зеленский анонсировал новые шаги в рамках этого документа
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о подписании с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном первого договора о совместном производстве БПЛА.
"Мы только что подписали первый шаг в Drone Deal ("Соглашении о дронах" - ред.)... Далее наши команды поработают над деталями, будет больше документов. Первый документ о совместном производстве в Нидерландах тоже был подписан", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в Нидерландах.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ряд европейских стран на фоне роста потерь и нехватки живой силы у ВСУ принял решение о наращивании производства дронов для Украины для ударов по территории России. По информации российского военного ведомства, "украинские" и "совместные" предприятия по выпуску БПЛА и компонентов для Украины расположены на территориях Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Чехии. Позднее министр обороны и вице-премьер Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус заявила, что королевство содействует Украине в производстве двух типов беспилотников: разведывательных и ударных.