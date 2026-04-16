"Такого еще не было!" Переводчик выматерился после конференции Зеленского

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Переводчик с украинского выругался матом после пресс-конференции Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена.

Синхронист эмоционально высказал негодование сразу же после их прощальных фраз, заметили журналисты РИА Новости, следившие за трансляцией.

"У меня такой пресс-конференции еще никогда не было", — добавил он.