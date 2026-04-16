Захарова: власти на Украине стремятся сделать из страны военный лагерь - РИА Новости, 16.04.2026
17:47 16.04.2026
Захарова: власти на Украине стремятся сделать из страны сплошной военный лагерь

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что власти на Украине стремятся сделать из страны военный лагерь.
  • По словам Захаровой, внедрение проекта по военному делу на Украине имеет цель "зомбировать" население.
  • Дипломат подчеркнула, что на Украине происходит "индоктринирование" населения и превращение страны в один сплошной военный лагерь.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Внедрение на Украине проекта по военному делу имеет цель окончательно "зомбировать" население и сделать из страны сплошной военный лагерь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Внедряя проект обучения на Украине граждан военному, так называемому, делу, делая это со школьной скамьи, власти Украины создают целую систему зомбирования и вербовки подростков. Конечно, все это будет иметь далеко идущие последствия", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Британский военный - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
"Кто должен?" СМИ узнали о скандале в Британии из-за Украины
Вчера, 16:23
Дипломат подчеркнула, что, по сути, на Украине происходит "индоктринирование" населения и превращение страны в один сплошной военный лагерь.
Подготовка к этому, по словам Захаровой, началась давно, когда в стране начали активно распространяться антироссийские лозунги.
"Вот и прошло какое-то количество времени, и те, кому в голову все это киевским режимом вдалбливалось еще при Порошенко, при всех этих "тягнибоках", "яценюках", потом стали объектами ТЦК украинских, людоловов и так далее. И были направлены на фронт", - добавила она.
На смену нынешнему воюющему поколению, которое "киевский режим нещадно убивает", они готовятся принести новое поколение, уже с "промытыми мозгами", готовое к боевым действиям и диверсионной работе, подчеркнула Захарова.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
"Идея провалилась". На Украине выступили с заявлением о Путине
Вчера, 15:33
 
