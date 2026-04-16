Захарова: власти на Украине стремятся сделать из страны военный лагерь

- Мария Захарова заявила, что власти на Украине стремятся сделать из страны военный лагерь.
- По словам Захаровой, внедрение проекта по военному делу на Украине имеет цель "зомбировать" население.
- Дипломат подчеркнула, что на Украине происходит "индоктринирование" населения и превращение страны в один сплошной военный лагерь.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Внедрение на Украине проекта по военному делу имеет цель окончательно "зомбировать" население и сделать из страны сплошной военный лагерь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что, по сути, на Украине происходит "индоктринирование" населения и превращение страны в один сплошной военный лагерь.
Подготовка к этому, по словам Захаровой, началась давно, когда в стране начали активно распространяться антироссийские лозунги.
«
"Вот и прошло какое-то количество времени, и те, кому в голову все это киевским режимом вдалбливалось еще при Порошенко, при всех этих "тягнибоках", "яценюках", потом стали объектами ТЦК украинских, людоловов и так далее. И были направлены на фронт", - добавила она.
На смену нынешнему воюющему поколению, которое "киевский режим нещадно убивает", они готовятся принести новое поколение, уже с "промытыми мозгами", готовое к боевым действиям и диверсионной работе, подчеркнула Захарова.