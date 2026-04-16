В ЕК рассказали, какие страны задерживают перечисление кредита Украине

БРЮССЕЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Япония, Великобритания и США до сих пор не перечислили Украине 7 миллиардов долларов, предусмотренных в рамках кредита G7 ERA за счет доходов от замороженных активов РФ, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари.