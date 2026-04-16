В ЕК рассказали, какие страны задерживают перечисление кредита Украине

БРЮССЕЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Япония, Великобритания и США до сих пор не перечислили Украине 7 миллиардов долларов, предусмотренных в рамках кредита G7 ERA за счет доходов от замороженных активов РФ, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари.
Страны "Большой семерки" одобрили выдачу Украине этого кредита в 2024 году.
"В рамках кредита ERA, или так называемого кредита G7, общий объём составляет 45 миллиардов долларов. По последним данным, более 38 миллиардов долларов уже были выплачены Украине странами G7. Часть из этого - наш вклад, 18 миллиардов долларов - уже полностью перечислена. Мы выполнили свои обязательства. Теперь важно обеспечить, чтобы Украина как можно скорее получила оставшиеся средства, и мы, конечно, призываем всех партнёров по G7 сделать то же самое", - сказал он.