14:56 16.04.2026 (обновлено: 14:57 16.04.2026)
В ЕК рассказали, какие страны задерживают перечисление кредита Украине

Япония, Британия и США задерживают перечисление Украине семи миллиардов долларов

Флаг и герб Украины. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Япония, Великобритания и США пока не перечислили Украине 7 миллиардов долларов в рамках кредита G7 ERA за счёт доходов от замороженных активов России.
  • Общий объём кредита ERA составляет 45 миллиардов долларов, из которых более 38 миллиардов уже были выплачены Украине.
БРЮССЕЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Япония, Великобритания и США до сих пор не перечислили Украине 7 миллиардов долларов, предусмотренных в рамках кредита G7 ERA за счет доходов от замороженных активов РФ, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари.
Страны "Большой семерки" одобрили выдачу Украине этого кредита в 2024 году.
"В рамках кредита ERA, или так называемого кредита G7, общий объём составляет 45 миллиардов долларов. По последним данным, более 38 миллиардов долларов уже были выплачены Украине странами G7. Часть из этого - наш вклад, 18 миллиардов долларов - уже полностью перечислена. Мы выполнили свои обязательства. Теперь важно обеспечить, чтобы Украина как можно скорее получила оставшиеся средства, и мы, конечно, призываем всех партнёров по G7 сделать то же самое", - сказал он.
После начала конфликта на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы. Основная часть замороженных активов России хранится на счетах бельгийской Euroclear - 180 миллиардов евро.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
