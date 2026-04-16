14:42 16.04.2026
На Украине школьник во время урока выстрелил в одноклассника

В Закарпатье школьник выстрелил в одноклассника из травматического пистолета

Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Закарпатской области Украины девятиклассник во время урока выстрелил в одноклассника из травматического пистолета.
  • После инцидента парень скрылся, но его задержали патрульные полицейские.
  • Жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, полиция выясняет обстоятельства происшествия.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Девятиклассник в Закарпатской области на западе Украины во время урока достал травматический пистолет и выстрелил в одноклассника, сообщает в четверг украинская полиция.
"Сегодня в 09.30 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что учащийся 9-го класса угрожал участникам образовательного процесса. Несовершеннолетний внезапно на уроке достал пистолет и произвел два выстрела, одним ранил своего одноклассника", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале национальной полиции в Закарпатской области.
По информации полиции, после этого парень скрылся в неизвестном направлении, но патрульные полицейские его задержали. По результатам осмотра потерпевшего медиками, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские изъяли пистолет, предварительно, травматический. По данным полиции, правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, в частности, как в руки несовершеннолетнего попало оружие. Решается вопрос правовой квалификации происшествия.
