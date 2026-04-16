На Украине школьник во время урока выстрелил в одноклассника

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Девятиклассник в Закарпатской области на западе Украины во время урока достал травматический пистолет и выстрелил в одноклассника, сообщает в четверг украинская полиция.

По информации полиции, после этого парень скрылся в неизвестном направлении, но патрульные полицейские его задержали. По результатам осмотра потерпевшего медиками, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские изъяли пистолет, предварительно, травматический. По данным полиции, правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, в частности, как в руки несовершеннолетнего попало оружие. Решается вопрос правовой квалификации происшествия.