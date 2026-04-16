На Украине задержали киберпреступника, разыскиваемого в США

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Участник киберпреступной группы, разыскиваемый американскими правоохранительными органами за хищение более 100 миллионов долларов, задержан в Ужгороде Закарпатской области, мужчина оформил фиктивные документы о собственной смерти и продолжил жить на Украине, сообщила украинская полиция.

"Сотрудники… полиции Закарпатья… задержали злоумышленника, которого разыскивали американские правоохранительные органы в Ужгороде . Он оформил фиктивные документы о собственной смерти и продолжил жить на Украине как "новая" личность. Мужчина входил в сеть киберпреступников… Жертвами злоумышленников стали организации и граждане из США Европы , а сумма ущерба составила более 100 миллионов долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным полиции, сеть киберпреступников, в которую входил мужчина, с помощью вредоносного программного обеспечения завладевали личными данными людей или корпоративной информацией учреждений в США и Европе. Затем за молчание или возврат данных требовали значительные суммы денег. В Ужгороде киберпреступник проживал под вымышленным именем в доме одного из родственников. Как сообщила полиция, похищенные деньги мошенник легализовывал через приобретение дорогостоящего имущества, привлекая к сделкам родственников.

Как сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в своем Telegram-канале, ранее по этому делу было предъявлено обвинение организатору и еще одному участнику группировки. По его информации, в рамках уголовного производства арестованы активы на общую сумму свыше 80 миллионов долларов, среди которых жилые дома, квартиры, автомобили, миллион долларов наличными и криптовалюта в эквиваленте 8,3 миллиона долларов.