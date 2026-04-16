Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали киберпреступника, разыскиваемого в США
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 16.04.2026 (обновлено: 14:04 16.04.2026)
На Украине задержали киберпреступника, разыскиваемого в США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники украинской полиции
Сотрудники украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ужгороде Закарпатской области задержали участника киберпреступной группы, разыскиваемого США за хищение более 100 миллионов долларов.
  • Злоумышленник оформил фиктивные документы о собственной смерти и продолжил жить на Украине под вымышленным именем.
  • По делу арестовали активы на общую сумму свыше 80 миллионов долларов, всех фигурантов заключили под стражу.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Участник киберпреступной группы, разыскиваемый американскими правоохранительными органами за хищение более 100 миллионов долларов, задержан в Ужгороде Закарпатской области, мужчина оформил фиктивные документы о собственной смерти и продолжил жить на Украине, сообщила украинская полиция.
"Сотрудники… полиции Закарпатья… задержали злоумышленника, которого разыскивали американские правоохранительные органы в Ужгороде. Он оформил фиктивные документы о собственной смерти и продолжил жить на Украине как "новая" личность. Мужчина входил в сеть киберпреступников… Жертвами злоумышленников стали организации и граждане из США и Европы, а сумма ущерба составила более 100 миллионов долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
По данным полиции, сеть киберпреступников, в которую входил мужчина, с помощью вредоносного программного обеспечения завладевали личными данными людей или корпоративной информацией учреждений в США и Европе. Затем за молчание или возврат данных требовали значительные суммы денег. В Ужгороде киберпреступник проживал под вымышленным именем в доме одного из родственников. Как сообщила полиция, похищенные деньги мошенник легализовывал через приобретение дорогостоящего имущества, привлекая к сделкам родственников.
Как сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в своем Telegram-канале, ранее по этому делу было предъявлено обвинение организатору и еще одному участнику группировки. По его информации, в рамках уголовного производства арестованы активы на общую сумму свыше 80 миллионов долларов, среди которых жилые дома, квартиры, автомобили, миллион долларов наличными и криптовалюта в эквиваленте 8,3 миллиона долларов.
Также правоохранители установили еще двух сообщников фигуранта, которые помогали ему отмывать незаконно полученные средства. Как сообщила полиция, мужчине предъявлено обвинение по уголовным статьям о подделке документов, печатей, штампов и бланков, сбыте или использовании поддельных документов, печатей, штампов. Также ему и его сообщникам предъявлены обвинения по уголовной статье о легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем. По данным полиции, все фигуранты находятся под стражей, следствие продолжается.
В миреУжгородУкраинаСШАРуслан Кравченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала