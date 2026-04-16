Украина перешла в наступление — Европа заплатит за все

Многократно и громко анонсированное наступление Украины триумфально началось и успешно разворачивается на страницах украинских и западных СМИ.

Каждый заголовок доказывает, что блистательная украинская армия при помощи талантливых журналистов может победить всех:

· "Генсек НАТО заявил, что победа для Путина — далекая мечта";

· "Главком ВСУ : украинская армия за месяц захватила 50 квадратных километров";

· "Россия провела самый масштабный налет за две недели из 324 дронов, но украинская ПВО сбила 309";

· "После саботажа партизан у Покровска российской армии грозит кризис снабжения";

· "Украинские войска захватили российские позиции и пленных, используя только наземных роботов и дроны".

Красавчики, да и только.

К этой голливудской картине добавляются жирные мазки в виде радостных новостей о том, как европейцы толпой пытаются засунуть в руку Зеленского пачки купюр: то главный натовец Рютте утверждает, что "члены альянса в течение 2026 года направят Украине военную поддержку на сумму 60 миллиардов долларов"; то канцлер ФРГ Мерц сообщает, что Германия предоставит Украине четыре миллиарда евро и сотни ракет Patriot; то британцы заявляют, что отправят на Украину стопятьсот миллионов фунтов и 120 000 дронов, что станет "ударом для Путина".

Правда, денег нет, ракеты Patriot Европа получит в последнюю очередь, а поставка британских дронов "будет неизвестно когда", но все просто отлично.

Настолько отлично, что в своем последнем интервью Зеленский признался, что у ВСУ такой дефицит систем ПВО, "что дальше некуда" и что "главным дипломатическим приоритетом является получение помощи от союзников по защите от воздушных угроз". Но главное все же деньги.

А вот с деньгами будет неувязочка.

Сначала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пожаловалась, что с эскалацией иранского конфликта расходы ЕС на импорт энергоресурсов выросли на 22 миллиарда евро, а блокада Ормузского пролива наносит тяжелый ущерб экономике. Потом представители ЕС сообщили, что "планы по предоставлению Киеву первых траншей финансирования на 90 миллиардов евро перенесены на второе полугодие 2026 года".

А затем пришли данные по прогнозам мировой и европейской экономики — и без того усохший еврокошелек пришлось перепрятать в задний карман.

А что случилось?

А случился свежий отчет МВФ , согласно которому "Европейский союз ожидает серьезный экономический спад на фоне резкого подорожания энергоносителей". Если ситуация на Ближнем Востоке не улучшится в ближайшее время, цены на газ в ЕС могут вырасти на 200%, а стоимость нефти в мире увеличится на 21,4%, что "негативно скажется на экономике Европы". Как пишут в Financial Times, "ЕС рискует столкнуться с новым энергетическим кризисом", а дальнейший рост цен "затормозит экономический рост, особенно в Италии и Германии.

На самом деле негатив в экономике Европы полыхает ярким пламенем уже сейчас.

Власти ЕС требуют от европейских стран отказаться от субсидирования взрывообразно растущих цен на энергию, потому что "энергетический шок может скатиться в фискальный кризис". Но это не поможет: по словам еврокомиссара Домбровскиса, иранский кризис "уже ломает энергорынки" и бьет по ценам.

Еврокомиссия готовит пакет экстренных мер из‑за энергокризиса: комплекс мер обсуждается как "чрезвычайный", с возможным нормированием и административным ограничением потребления в случае ухудшения ситуации.

Европейский центробанк предупреждает, что текущая ситуация приведет к стагфляции (низкий рост плюс инфляция) и загонит такие экономики, как Германия и Италия, в техническую рецессию уже к концу года.

Эксперты указывают, что в случае Европы "несколько кризисов накладываются друг на друга и взаимно усиливаются" — энергия, экономика, миграция, безопасность и политика сливаются в единый узел, а резкий рост оборонных расходов и поддержка Украины сжигают внутренние ресурсы. Доходит до того, что уже сейчас высказываются опасения, что Европа сможет при таких ценах заполнить к следующей зиме газовые хранилища, что грозит серьезнейшим социальным и промышленным кризисом.

И самое главное: для Украины нет отдельного кошелька. Кошелек у Европы один, и совершенно не факт, что Киев выиграет конкуренцию за его содержимое с другими желающими.

Но Зеленский придумал гениальный ход, чтобы найти для Европы деньги.

Вчера он заявил, что все просто: надо лишь "заставить Путина платить". По мнению большого знатока и любителя европейских денег, "все товары, которые Россия экспортирует, должны облагаться пошлинами" — и это будет называться "налог на справедливость".

С учетом того, что европейцы засунули свой великий план по полному отказу от российских энергоносителей к концу 2026 года куда подальше и сейчас стоят за ними в очереди вместе с остальными желающими, "налог на справедливость" они теперь скорее возьмут с Киева.