В Киеве предупредили о революции во Львове

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Драка между сотрудниками ТЦК и женщинами во Львове может привести к революции на Украине, об это в эфире своего YouTube-канала предупредил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Я думаю, добром это не кончится. Будет какое-то восстание. <…> Интересно, Львов стерпит или нет. Это ж безумие полное", — сказал он.
По словам эксперта, произошедшее ярко продемонстрировало, что население Украины больше не хочет умирать за Владимира Зеленского. При этом мэр Львова Андрей Садовой обязан жестко отреагировать на инцидент и разобраться в произошедшем, уверен политолог.
"Просто жутчайшее побоище женщин. <…> Если вы считаете, что надо было бороться за независимость, чтобы вот так к этому прийти, — я вас поздравляю, но это полный крах", — резюмировал Соскин.
В среду стало известно, что во Львове произошла массовая драка между женщинами, которые пытались спасти мужчину от мобилизации, и сотрудниками ТЦК.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.