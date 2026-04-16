Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:41 16.04.2026
В Киеве предупредили о революции во Львове

Соскин: драка сотрудников ТЦК с женщинами во Львове может привести к революции

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Драка между сотрудниками ТЦК и женщинами во Львове может привести к революции на Украине, об это в эфире своего YouTube-канала предупредил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«
"Я думаю, добром это не кончится. Будет какое-то восстание. <…> Интересно, Львов стерпит или нет. Это ж безумие полное", — сказал он.
По словам эксперта, произошедшее ярко продемонстрировало, что население Украины больше не хочет умирать за Владимира Зеленского. При этом мэр Львова Андрей Садовой обязан жестко отреагировать на инцидент и разобраться в произошедшем, уверен политолог.
"Просто жутчайшее побоище женщин. <…> Если вы считаете, что надо было бороться за независимость, чтобы вот так к этому прийти, — я вас поздравляю, но это полный крах", — резюмировал Соскин.
В среду стало известно, что во Львове произошла массовая драка между женщинами, которые пытались спасти мужчину от мобилизации, и сотрудниками ТЦК.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
В миреЛьвовУкраинаКиевОлег СоскинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала