В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали четыре человека

- В Белгородской области при ударах ВСУ ранены четыре человека.
- Среди них три женщины и мужчина.
- У пострадавших минно-взрывные травмы, баротравмы и осколочные ранения.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали от ударов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Женщина получила минно-взрывную травму, баротравму и непроникающее осколочное ранение грудной клетки при атаке дрона на легковой автомобиль на участке автодороги Никольское - Нечаевка... Ещё один пострадавший получил минно-взрывную травму и баротравму в селе Березовка Борисовского округа в результате атаки беспилотника на служебный автомобиль... В Ракитянскую ЦРБ доставлены две женщины после атаки дрона на легковой автомобиль в селе Бобрава", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что всем пострадавшим оказывается помощь.
