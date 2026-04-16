В США отклонили резолюцию о запрете ударов по Ирану без одобрения конгресса

ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Сенат США в среду отклонил резолюцию, запрещающую дальнейшее нанесение ударов по Ирану без одобрения американского конгресса.
В поддержку документа высказались только 47 сенаторов, 52 законодателя проголосовали против.
Голоса сенаторов разделились в основном по партийному принципу. Рэнд Пол стал единственным республиканцем, который поддержал резолюцию. В свою очередь, Джон Феттерман был единственным демократом, выступившим против.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.