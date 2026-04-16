ВС России нанесли удары по контейнерному терминалу на Украине.

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ВС РФ нанесли удары по контейнерному терминалу на Украине, местам стоянки бронетехники и испытаний наземных робототехнических комплексов, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение контейнерному терминалу, местам стоянки бронированной техники и испытаний наземных робототехнических комплексов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах", - говорится в сообщении.
