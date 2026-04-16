Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Туапсе выросло до семи

Краткий пересказ ИИ
- Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Туапсе увеличилось до семи.
- Два человека погибли: 14-летняя девочка и взрослая девушка, личность которой устанавливают.
- Обломки БПЛА повредили 24 частных и шесть многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу.
КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Туапсе увеличилось до семи человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Как сообщал ранее, к сожалению, два человека погибли. По уточненным данным, после разбора завалов и работы экспертов погиб один ребенок - 14 летняя девочка, вторая погибшая оказалась взрослая девушка, ее личность устанавливают", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кондратьева.
Он добавил, что также к врачам с различными травмами обратились один мужчина, несовершеннолетний ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ей оказывают все необходимое лечение. Остальным помогли на месте – без госпитализации.
Губернатор также сообщил, что в Туапсинском округе ввели режим ЧС, обломки БПЛА повредили 24 частных и шесть многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу.
22 июня 2022, 17:18