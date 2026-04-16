В Туапсе десять человек разместили в ПВР после атаки беспилотников

КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Десять человек обратились в пункт временного размещения в Туапсе после ночной атаки украинских БПЛА, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
"Один ПВР развернули в школе, там находится десять человек", - сказала собеседница агентства.
В пресс-службе добавили, что двое взрослых, обратившихся за медицинской помощью после ночной атаки, остаются в больнице, их состояние средней тяжести.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал об атаке БПЛА на Туапсе в ночь на четверг, в результате которой повреждены пять частных и один многоквартирный жилой дом. Погибли двое детей, еще двое взрослых пострадали.
