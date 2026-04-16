На ж/д станции Туапсе повреждена контактная сеть - РИА Новости, 16.04.2026
09:20 16.04.2026 (обновлено: 11:32 16.04.2026)
На ж/д станции Туапсе повреждена контактная сеть

На станции Туапсе повреждена контактная сеть из-за постороннего вмешательства

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖелезная дорога на побережье Черного моря в Туапсинском районе
Железная дорога на побережье Черного моря в Туапсинском районе. Архивное фото
КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Контактная сеть повреждена из-за постороннего вмешательства на станции Туапсе, ведутся ремонтные работы, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги на фоне ночной атаки украинских БПЛА.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал об атаке БПЛА на Туапсе, в результате которой погибли двое детей, еще двое взрослых пострадали.
"Сегодня в результате постороннего вмешательства на станции Туапсе СКЖД была повреждена контактная сеть. В настоящее время ведутся ремонтные работы. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что движение поездов осуществляется в штатном режиме.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
