На ж/д станции Туапсе повреждена контактная сеть

КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Контактная сеть повреждена из-за постороннего вмешательства на станции Туапсе, ведутся ремонтные работы, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги на фоне ночной атаки украинских БПЛА.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал об атаке БПЛА на Туапсе, в результате которой погибли двое детей, еще двое взрослых пострадали.
"Сегодня в результате постороннего вмешательства на станции Туапсе СКЖД была повреждена контактная сеть. В настоящее время ведутся ремонтные работы. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что движение поездов осуществляется в штатном режиме.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
