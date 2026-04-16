Молодежный центр появится в студенческом общежитии Сургутского района

СУРГУТ, 16 апр – РИА Новости. Современный молодежный центр "Молодежка 10/3" создадут на базе студенческого общежития Сургутского района Югры, проект стал победителем регионального конкурса молодежного инициативного бюджетирования, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

По словам главы Сургутского района, проект создания молодежного центра "Молодежка 10/3" был разработан командой муниципалитета на основе результатов двух стратегических сессий. Общая стоимость проекта, в который также входит дооснащение молодежного центра в Федоровском и ремонт общежития в Сургуте, составляет 8,9 миллиона рублей. Из этой суммы более 6,2 миллиона рублей выделит окружная субсидия, а свыше 2,6 миллиона рублей – муниципальное софинансирование.

"В Сургутском районе работает 11 молодежных пространств, после открытия "Молодежки 10/3" их число увеличится до 12… Локации будут оформлены по брендбукам "Движения Первых" и Росмолодежи, а "начинку" заказали участники стратсессий", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Глава муниципалитета также уточнил, что в Федоровском откроют клуб молодых семей, студию танцев и Добро.Центр по федеральной франшизе. В общежитии в Сургуте появятся коворкинг, спортзал и киберзона. Занятия с ребятами будут проводить специалисты по работе с молодежью.