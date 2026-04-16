Начальник расчета ЗРК "Бук-М3" назвал приоритетные цели

ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS являются основными целями зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3", сообщил РИА Новости начальник расчета зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3" группировки войск "Восток" с позывным "Тайга".
"Основная приоритетная цель — это ракета реактивной системы залпового огня HIMARS. Три дня назад сбили одну такую, цель поражена, расход - одна, ракета отработала штатно… Основная задача — это HIMARS и крылатые ракеты", - сказал военнослужащий.
Он добавил, что задачи комплекса ЗКР "Бук-3М" - это прикрытие артиллерии, штурмовых подразделений и гражданских объектов, на которые они выезжают несколько раз за день.