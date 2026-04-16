ЦБ не стремится любой ценой достичь инфляции в 4%, заявила Набиуллина

- ЦБ не стремится "любой ценой" достичь инфляции в 4% к концу года и не считает это целесообразным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
- Инфляция в России за период с 7 по 13 апреля оказалась нулевой, а с начала года индекс потребительских цен вырос на 3,15%.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Банк России не стремится "любой ценой" достичь инфляции в 4% к концу года, не считает это целесообразным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Почему наш прогноз на этот год - 4,5%- 5,5%, а мы не стремимся любой ценой достичь 4%? Мы сейчас еще можем принять такие решения, которые учитывая лаги денежно-кредитной политики могут привести инфляцию к более низким значением, но мы не считаем это целесообразным", - сказала она на форуме Московской биржи.