ЦБ не стремится любой ценой достичь инфляции в 4%, заявила Набиуллина - РИА Новости, 16.04.2026
13:00 16.04.2026 (обновлено: 13:06 16.04.2026)
Набиуллина: ЦБ не стремится любой ценой достичь инфляции в 4% к концу 2026 года

Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦБ не стремится "любой ценой" достичь инфляции в 4% к концу года и не считает это целесообразным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
  • Инфляция в России за период с 7 по 13 апреля оказалась нулевой, а с начала года индекс потребительских цен вырос на 3,15%.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Банк России не стремится "любой ценой" достичь инфляции в 4% к концу года, не считает это целесообразным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Почему наш прогноз на этот год - 4,5%- 5,5%, а мы не стремимся любой ценой достичь 4%? Мы сейчас еще можем принять такие решения, которые учитывая лаги денежно-кредитной политики могут привести инфляцию к более низким значением, но мы не считаем это целесообразным", - сказала она на форуме Московской биржи.
Согласно данным Росстата, инфляция в России за период с 7 по 13 апреля оказалась нулевой, а с начала года индекс потребительских цен вырос на 3,15%.
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаМосковская биржаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
