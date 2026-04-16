Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил личное участие в подписании мирного соглашения с Ираном - РИА Новости, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:37 16.04.2026 (обновлено: 22:30 16.04.2026)
Трамп допустил личное участие в подписании мирного соглашения с Ираном

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп не исключил, что лично прибудет на церемонию заключения мира с Ираном.
  • Он допустил, что переговорные группы могут встретиться уже в эти выходные.
  • По его словам, стороны ведут конструктивный диалог и Тегеран хочет заключить сделку.
ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что лично прибудет на церемонию заключения мира с Ираном.
"Если подписание соглашения будет проходить в Исламабаде, я вполне мог бы поехать туда", — сказал он журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
В эту игру нельзя долго играть вдвоем: Штаты не удержат блокаду Ормуза
Вчера, 08:00
По его словам, следующая встреча переговорных групп может пройти уже в эти выходные. При этом может даже не понадобиться продление режима прекращения огня, поскольку стороны "ведут конструктивный диалог", а Тегеран "хочет заключить сделку".
Ранее в четверг глава Белого дома заявил, что поговорил с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, договорившись о перемирии между этими странами. Их конфликт обострился в начале прошлого месяца после ударов по Ирану со стороны Тель-Авива и Вашингтона.
После объявления перемирия между Штатами и Ираном ливанское движение "Хезболла" приостановило операции против Израиля, однако возобновило их после массированных ударов по Ливану. В Иране же прекращение атак на эту республику называли одним из условий достигнутых договоренностей, предупредив, что они могут привести к срыву переговоров.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Никто не даст Трампу забрать всю нефть везде, заявил Медведев
Вчера, 19:17
В минувшие выходные представители Ирана и США провели первый раунд переговоров в Исламабаде. По его итогам Тегеран заявил, что стороны не сошлись во мнениях по нескольким ключевым темам. В частности, Вашингтон настаивает на изъятии обогащенного урана.
Вскоре после встречи Штаты приступили к блокаде Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок топлива из арабских стран. Тем не менее, как пишут СМИ, через него уже прошли несколько судов, в том числе иранский супертанкер, способный перевозить два миллиона баррелей нефти.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
 
В миреИранСШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала