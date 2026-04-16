Трамп допустил личное участие в подписании мирного соглашения с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп не исключил, что лично прибудет на церемонию заключения мира с Ираном.

Он допустил, что переговорные группы могут встретиться уже в эти выходные.

По его словам, стороны ведут конструктивный диалог и Тегеран хочет заключить сделку.

ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что лично прибудет на церемонию заключения мира с Ираном.

"Если подписание соглашения будет проходить в Исламабаде, я вполне мог бы поехать туда", — сказал он журналистам.

По его словам, следующая встреча переговорных групп может пройти уже в эти выходные. При этом может даже не понадобиться продление режима прекращения огня, поскольку стороны "ведут конструктивный диалог", а Тегеран "хочет заключить сделку".

Ранее в четверг глава Белого дома заявил, что поговорил с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху , договорившись о перемирии между этими странами. Их конфликт обострился в начале прошлого месяца после ударов по Ирану со стороны Тель-Авива и Вашингтона.

После объявления перемирия между Штатами и Ираном ливанское движение "Хезболла" приостановило операции против Израиля, однако возобновило их после массированных ударов по Ливану. В Иране же прекращение атак на эту республику называли одним из условий достигнутых договоренностей, предупредив, что они могут привести к срыву переговоров.

В минувшие выходные представители Ирана и США провели первый раунд переговоров в Исламабаде. По его итогам Тегеран заявил, что стороны не сошлись во мнениях по нескольким ключевым темам. В частности, Вашингтон настаивает на изъятии обогащенного урана.