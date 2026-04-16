Трамп допустил личное участие в подписании мирного соглашения с Ираном

ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что лично прибудет на церемонию заключения мира с Ираном.
"Если подписание соглашения будет проходить в Исламабаде, я вполне мог бы поехать туда", — сказал он журналистам.
По его словам, следующая встреча переговорных групп может пройти уже в эти выходные. При этом может даже не понадобиться продление режима прекращения огня, поскольку стороны "ведут конструктивный диалог", а Тегеран "хочет заключить сделку".
Ранее в четверг глава Белого дома заявил, что поговорил с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, договорившись о перемирии между этими странами. Их конфликт обострился в начале прошлого месяца после ударов по Ирану со стороны Тель-Авива и Вашингтона.
После объявления перемирия между Штатами и Ираном ливанское движение "Хезболла" приостановило операции против Израиля, однако возобновило их после массированных ударов по Ливану. В Иране же прекращение атак на эту республику называли одним из условий достигнутых договоренностей, предупредив, что они могут привести к срыву переговоров.
В минувшие выходные представители Ирана и США провели первый раунд переговоров в Исламабаде. По его итогам Тегеран заявил, что стороны не сошлись во мнениях по нескольким ключевым темам. В частности, Вашингтон настаивает на изъятии обогащенного урана.
Вскоре после встречи Штаты приступили к блокаде Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок топлива из арабских стран. Тем не менее, как пишут СМИ, через него уже прошли несколько судов, в том числе иранский супертанкер, способный перевозить два миллиона баррелей нефти.
20 июня 2025, 20:30