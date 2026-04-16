США уже очень близки к заключению сделки с Ираном, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что США уже очень близки к заключениям мирного соглашения с Ираном.
"Мы очень близки к заключению сделки. Это будет великое событие", - сказал Трамп журналистам у Белого дома.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Трамп признал, что у Ирана хорошие ракеты
2 марта, 20:16