21:14 16.04.2026
Трамп: продления перемирия не потребуется, так как Иран хочет сделки с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп считает, что продления режима прекращения огня с Ираном не потребуется.
  • По мнению Трампа, Иран хочет заключить сделку с США на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива американскими ВМС.
ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что продления режима прекращения огня с Ираном не потребуется, так как Тегеран, по его мнению, хочет заключить сделку с Вашингтоном на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива американскими ВМС.
"Я не уверен, что его (перемирие – ред.) нужно продлевать. Иран хочет заключить сделку, и мы ведем с ними очень конструктивный диалог", - сказал Трамп журналистам у Белого дома.
