Трамп еще на год продлил запрет на заход российских судов в порты США

ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на год продлил запрет российским судам заходить в порты США, следует из уведомления, опубликованного в федеральном реестре государственных документов Соединенных Штатов.
В апреле 2022 года было объявлено чрезвычайное положение, которое уполномочило министра внутренней безопасности регулировать стоянку и передвижение судов, связанных с Россией.