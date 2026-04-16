Трамп еще на год продлил запрет на заход российских судов в порты США
21:07 16.04.2026
Трамп еще на год продлил запрет на заход российских судов в порты США

Трамп на год продлил запрет российским судам заходить в американские порты

  • Президент США Дональд Трамп на год продлил запрет российским судам заходить в порты США.
ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на год продлил запрет российским судам заходить в порты США, следует из уведомления, опубликованного в федеральном реестре государственных документов Соединенных Штатов.
«
"Я еще на год продлеваю действие чрезвычайного положения... связанного с регулированием якорной стоянки и движением судов, принадлежащих России, в портах Соединенных Штатов", - говорится в указе президента.
В апреле 2022 года было объявлено чрезвычайное положение, которое уполномочило министра внутренней безопасности регулировать стоянку и передвижение судов, связанных с Россией.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
